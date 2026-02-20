Сколько женщин погибли в Украине с начала войны: в ООН назвали страшные цифры

Реальные цифры, вероятно, гораздо выше.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России года погибли более 5000 женщин и девочек, и еще 14000 получили ранения. Об этом говорится в докладе представительства ООН-Женщины.

При этом отмечается, что 2025 год стал самым смертоносным – а реальные цифры, вероятно, гораздо выше.

В ООН отмечают, что наряду с усилением войны и интенсификацией энергетических атак, обороты набирает и третий фактор кризиса - сокращение финансирования организаций по защите прав женщин.

Так, каждая третья опрошенная правозащитная организация и женская организация предупреждают, что при нынешнем уровне финансирования они могут продержаться не более шести месяцев. Из-за сокращений в 2025 и 2026 годах женские организации в Украине, по прогнозам, потеряют не менее 52,9 млн долларов США к концу года.

"Организации по защите прав женщин и женские организации, участвовавшие в опросе, предупреждают, что в 2026 году им придется прекратить оказание жизненно важных услуг как минимум 63 000 нуждающимся женщинам и девочкам. В первую очередь и сильнее всего пострадают те, кто и без того находится в наибольшей опасности: женщины и девочки в прифронтовых и сельских районах, пожилые женщины, а также женщины и девочки с инвалидностью будут отрезаны от защиты, гуманитарной помощи и восстановления в период нарастающей опасности", - подчеркивают в ООН.

Потери Украины

По данным Guardian, количество жертв среди гражданских в Украине в результате российских атак выросло на 26% в 2025 году. Отмечается, что в результате российских атак в 2025 году погибло 2248 гражданских лиц. Еще 12 493 получили ранения. Также выросло среднее количество жертв в результате одной атаки РФ.

По данным NYT, общие потери Украины и России в войне могут превысить два миллиона человек уже весной этого года, причем около двух третей из них приходятся на российскую сторону.

