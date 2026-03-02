Иностранцы в ВСУ не заменят мобилизацию украинцев, - аналитик

По словам Поповича, основная ставка все равно будет на граждан Украины.

Привлечение иностранцев в ряды Вооруженных сил Украины не заменит мобилизацию украинцев. Об этом в эфире "Киев24" сказал военный аналитик Денис Попович, отвечая на вопрос о привлечении иностранцев в ряды ВСУ.

"Они смогут принести пользу. Но заменить, скажем так, мобилизацию, подменить, они не смогут. Все равно основная ставка будет на граждан Украины", - подчеркнул он.

Попович высказал мнение, что Украина не сможет рекрутировать столько иностранцев в ряды ВСУ, чтобы закрыть все проблемы с мобилизацией.

Аналитик также отметил, что нельзя демобилизовать человека, пока на его место не придет другой.

"Это упирается в комплектование личного состава. А с этим у нас пока есть большие проблемы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов высказал мнение, что нашей стране нужны пункты вербовки иностранцев по миру для пополнения рядов ВСУ, а также система работы с иностранцами.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса подчеркнул, что улучшение ситуации с ротацией военнослужащих на передовой возможно в середине или в конце весны.

По его словам, ротации на передовой - это очень сложная ситуация, ведь существуют проблемы с пополнением личного состава.

