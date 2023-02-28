Есть инфорамция, что борт больше не смогут поднять в небо.

Подрыв самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси - это огромный удар для России и серьезный прецедент для Беларуси.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, заявив, что данный удар свидетельствует о незащищенности любого другого объекта или лиц у Беларуси:

"Может случиться все, что угодно. Два взрыва - и самолет уже не в строю".

Также Жданов перечислил возможности самолета А-50У:

"Он "видит" в радиусе 600 километров. Может засекать любые контрастные цели, которые засвечиваются и отражают электромагнитные излучения. Самолет засекает, определяет координаты, они обрабатываются и выдаются в качестве целеуказаний для ракетных войск и авиации".

Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - новости

Напомним, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" подорвали российский самолет ДРЛО А-50У.

Сообщалось, что к спланированной атаке могут быть причастны беларуские партизаны.

Во вторник, 28 февраля, в сети появились первые спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи" после взрывов.