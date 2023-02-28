Подрыв самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси - это огромный удар для России и серьезный прецедент для Беларуси.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, заявив, что данный удар свидетельствует о незащищенности любого другого объекта или лиц у Беларуси:
"Может случиться все, что угодно. Два взрыва - и самолет уже не в строю".
Также Жданов перечислил возможности самолета А-50У:
"Он "видит" в радиусе 600 километров. Может засекать любые контрастные цели, которые засвечиваются и отражают электромагнитные излучения. Самолет засекает, определяет координаты, они обрабатываются и выдаются в качестве целеуказаний для ракетных войск и авиации".
Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - новости
Напомним, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" подорвали российский самолет ДРЛО А-50У.
Сообщалось, что к спланированной атаке могут быть причастны беларуские партизаны.
Во вторник, 28 февраля, в сети появились первые спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи" после взрывов.