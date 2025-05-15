США до сих пор не дали ясного ответа, готовы ли они ввести новые санкции против России.

США предложили РФ возобновить работу Совета Россия-НАТО в обмен на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, который знаком с ходом обсуждений.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа добавила возобновление переговоров России и НАТО в список уступок, которые могут быть предложены Кремлю. Они были прекращены в феврале 2022 года вскоре после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

По словам источника, США готовы пойти России и на другие уступки ради того, чтобы российский диктатор Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение огня и заморозку войны по линии фронта. Среди таких уступок - признание Крыма российским и ослабление санкций против Москвы.

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В агентстве добавили, что американская сторона до сих пор не дала ясного ответа на вопрос, готова ли она ввести новые санкции против России, если атаки по Украине продолжатся.

30-дневное прекращение огня в Украине - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с "Коалицией желающих" заявил, что Киев с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. Он подчеркнул, что в координации с США вполне возможно обеспечить мониторинг прекращения огня.

Сегодня, 15 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что Москва не согласна на прекращение огня в Украине. Более того, он назвал агрессорами Европу и Украину.

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