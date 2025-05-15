На выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, имеет ли он какое-то послание для Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приезд в Турцию, где запланированы переговоры представителей Украины и Российской Федерации, уже является посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщило Novyny.Live, 15 мая на выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили украинского лидера, имеет ли он какое-то послание для российского диктатора.

"Я здесь. Я думаю, это очень четкое послание", - ответил Зеленский.

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Переговоры будут без Путина

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ со ссылкой на спикера лидера Кремля Дмитрия Пескова и пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову написали, что Путин не поедет в Турцию.

Утром российские медиа сообщили, что переговоры якобы должны были начаться в 10 часов 15 мая. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг эти данные, заверив, что "такое время не было запланировано". По его словам, "таким образом россияне, вероятно, просто хотят манипулировать темой переговоров".

Зеленский прибыл в Анкару. Он отметил, что пока ему официально неизвестен уровень российской делегации, добавив, что он похож на "бутафорский".

Глава государства сообщил, что от Украины в Турцию прилетела делегация самого высокого уровня. В ее состав вошли высокопоставленные чиновники Офиса президента, Министерства иностранных дел и представители всех разведок Украины. "Для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру", - пояснил Зеленский.

По его словам, украинская делегация начнет со встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и всей широкой турецкой делегацией.

По прибытии в Анкару Зеленский встретился с Эрдоганом. Он заявил о том, что согласует с Эрдоганом дальнейшие шаги по мирным переговорам.

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