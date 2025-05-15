В компании считают, что таким образом получится зафиксировать внимание зрителей в момент их максимальной вовлеченности.

YouTube начнет показывать рекламу в самых интересных моментах видео. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на презентацию в Нью-Йорке.

Технологию запустят уже в ближайшие дни, а работает она за счет нейросети Gemini, которая определяет "пиковые" сцены и включает рекламные ролики сразу после них. Например, сразу после сцены в выпуске, где пара блогеров объявляет о помолвке.

Идея основана на принципах эмоционального таргетинга: пользователи лучше запоминают продвигаемые товары, когда находятся на эмоциональном подъеме. Хотя такие вставки могут раздражать, особенно если зритель эмоционально вовлечен в сюжет и хочет быстрее вернуться к просмотру, отметили в TechCrunch.

Видео дня

Между тем YouTube с 12 мая начал оптимизировать размещение рекламы посреди роликов – теперь она появляется во время переходов между сценами или в паузах в разговоре. Вставок посреди фраз и активных действий станет меньше, чтобы снизить раздражение зрителей и повысить вовлеченность.

Ранее сообщалось, что YouTube в честь 20-летия видеоплатформы запустил тестирование нового плеера, но пользователи его "захейтили". В обновленном плеере все скруглили и сделали "стеклянным", а меню громкость переместили в блок справа.

Параллельно YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы на их сайте. Теперь в случае если у пользователя активирован блокировщик рекламы в веб-браузере, платформа может начать показывать непропускаемую рекламу, которая идет по несколько часов.

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