Данный самолет являлся "глазами" и "ушами" авиации и ракетных войск России, заявил эксперт.

Подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У мог быть провокацией ФСБ РФ.

Такую версию назвал военный эксперт Олег Жданов, заявив, что лично он не стал бы ее исключать.

"Фактически этот самолет являлся "глазами" и "ушами" авиации и ракетных войск России", - отметил он.

По его словам, борт А-50У в результате взрывов получил такие повреждения, что его теперь даже не могут перегнать в РФ на ремонт. Вместе с тем Жданов допустил, что Россия может пригнать другой подобный самолет, но сам факт подрыва борта на охраняемом стратегическом объекте - повод для вопросов высшему руководству Беларуси:

"Лукашенко вопрос: если повредили самолет, то могут повредить и его бронированный автомобиль в Минске… Очень показательное выступление".

Подрыв самолета А-50У в Беларуси - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы. Позже стало известно, что в результате совершенной атаки повреждения получил российский самолет ДРЛО А-50У.

По имеющейся информации, борт не способен подняться в небо, а к его подрыву могут быть причастны беларуские партизаны.

Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, поврежденный самолет А-50У был уникальным для армии РФ, и чтобы как-то компенсировать эту потерю, России понадобится несколько лет.