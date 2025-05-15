Он снова воздержался от критики кремлевского правителя.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что в контексте урегулирования войны России против Украины не произойдет ничего, пока он лично не встретится с кремлевским правителем Путиным.

Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета Air Force One. В частности, у президента Трампа спросили, разочарован ли он уровнем делегации, которую Москва отправила в Турцию без участия Путина. "Я ни в чем не разочаровываюсь", - ответил он, добавив, что ничего не знает о делегации и даже не проверял информацию о ее составе.

По словам Трампа, кремлевский правитель даже не собирался ехать на переговоры в Турции, если его там не будет:

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"Я не верю, что что-то произойдет, нравится это вам или нет, пока он и я не встретимся. Но нам придется это решить, потому что слишком много людей погибает".

Переговоры в Турции

Как известно, Путин отказался от участия в переговорах, несмотря на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу.

Вместо этого Россия направила делегацию во главе с помощником Путина Владимиром Мединским и заместителем министра обороны Александром Фоминым.

Сейчас украинский президент и делегация высокого уровня находятся в Анкаре. Зеленский заявил, что российская команда является бутафорской. Это в очередной раз демонстрирует, что на самом деле Москва не хочет мира.

Западные СМИ сообщали, что американский президент Трамп намеревался также прибыть в Турцию, но только в случае, если приедет и глава Кремля.

Стоит напомнить, что Белый дом грозил ввести санкции, если Россия откажется от прекращения огня. Эту угрозу, как и другие, Вашингтон до сих пор не выполнил.

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