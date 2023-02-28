Место дислокации российского самолета после слухов о вероятной диверсии изменилось.

Появился первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" после инцидента, который случился в воскресенье, 26 февраля, с российским военным самолетом ДРЛО А-50.

Отметим, что в этот день на минском аэродроме (территория Беларуси) произошел взрыв. Тогда СМИ писали о возможной диверсии и повреждении одного из военных самолетов ВС РФ. Уже сегодня журналист CNN опубликовал в своем Twitter актуальный кадр вида взлетной полосы аэродрома. Снимок был сделан со спутника Maxar 28 февраля.

В публикации журналист отметил, что судя по свежему кадру "Мачулищ", россияне передислоцировали борт самолета в другое место. На фото он пометил "красной стрелкой" прошлое место расположения ДРЛО.

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Инцидент с российским ДРЛО А-50 - последние новости

Отметим, что после слухов о взрывах на взлетной полосе аэродрома "Мачулищи" СМИ сообщили о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Говорили, что диверсию против ВС РФ могли осуществить при помощи двух дронов.

Также СМИ Беларуси писали, что инцидент организовали местные силы сопротивления. Однако украинские эксперты считают, что это могла быть провокация со стороны ФСБ РФ.

Позже стало известно, что в день происшествия на аэродроме наблюдалась подозрительная активность военных самолетов РФ. Туда также прилетели Ил-76 (RF-86843) и Ан-26.

Как оценил военно-политический эксперт Александр Коваленко, поврежденный А-50 был уникальной моделью самолета для РФ, поэтому возможная попытка его ликвидации - была вполне оправдана.

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