По мнению эксперта, Россия откладывает мирные переговоры, и важно сейчас, какой будет реакция США.

Российская Федерация не настроена на переговоры, пока имеет определенные продвижения на фронте, поэтому вряд ли встречи в Турции будут иметь какой-то результат. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Мое личное видение, что встреча ничем не завершится от слова "совсем", потому что тот контингент, который отправил Кремль, а это действительно даже не уровень министра, это не министр иностранных дел, не какие-то политические руководители, это военные, это помощник президента Путина, это руководитель главного управления Генштаба, военная разведка", - сказал он.

По мнению Ступака, такие представители не уполномочены вести мирные переговоры, а Российская Федерация не настроена на переговоры, пока не достигнута патовая ситуация на фронте.

Видео дня

"К сожалению, за последние две недели мы можем видеть по карте Deep State, что у россиян есть продвижение. Это продвижение между городом Покровском и между городом Константиновка, как раз посередине. Карта показывает, что российские войска пытаются взять в полуокружение два города: Покровск и Константиновку. И пока у них есть такие продвижения, для Российской Федерации нет никакого резона останавливаться. Они видят, Украина немножечко здесь проседает на фронте, надо дожимать. Поэтому мирные переговоры откладывают на потом", - пояснил эксперт.

Ступак также подчеркнул, что теперь важно получить ответ от США по этой ситуации.

"Президент Зеленский лично ждет там. Он взял своих подчиненных, МИД приехал, все ждут. Российская Федерация отправила привратников каких-то на встречу. Теперь, конечно, логично ожидание (реакции) страны, стран Западной Европы. Американцы, какой будет ваш ответ? Что вы скажете? Мы, конечно, ожидаем, что Украина просто таки будет завалена американским оружием, что нам дадут все, что нужно, для того, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров", - отметил он.

Эксперт отметил, что стратегия, которая была у президента США Дональда Трампа ранее, не сработала вообще.

"На Украину давят, РФ задабривают. Российский диктатор, наоборот, еще больше имеет аппетитов, наоборот считает, что сейчас эта конфигурация устраивает, поэтому движемся дальше. Какой будет ответ Дональда Трампа - никто не знает. Он писал, что должны сесть, "начните эти мирные переговоры"... Мое видение такое: чем больше Дональд Трамп говорит, тем меньше он воплощает в жизнь. Хочу еще раз верить, что будут санкции, что будет больше вооружения для Украины, но пока что в режиме стендбай, ну, подождем сегодня. Если не будет таких решительных шагов, то, возможно, их и не будет и дальше", - пояснил он.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, на юге Украины самой сложной является ситуация на Новопавловском направлении, где российские оккупанты рвутся к административной границе Запорожья, Донетчины и Днепропетровской области, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на этом направлении оккупанты ежесуточно осуществляют 25-27 штурмов. Россияне проводят массированные штурмы малыми группами пехоты, привлекая к этим атакам бронетехнику и мотоциклетную технику. "Со всех сил пытается прорваться к административной границе с Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями. Пытается вклиниться в линию нашей обороны возле населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Привольное, Зеленое Поле", - отметил Волошин.

Вас также могут заинтересовать новости: