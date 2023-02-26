Этот борт прилетел пробыл в Беларуси 54 дня и совершил 12 вылетов.

В воскресенье, 26 февраля в результате взрыва на белорусском аэродроме "Мачулищи" серьезные повреждения получил один из 9 ДРЛО ВКС РФ.

Как сообщает проект "Беларускі Гаюн", об уничтоженном российском самолете известно несколько знаковых фактов. Этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и пробыл там 54 дня, совершив 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В Воздушно-космических силах РФ находится лишь 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "у") лишь 6 единиц.

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Один такой самолет обслуживает 19 человек - 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость такого составляет $330 млн.

Взрывы в Мачулищах

РФ активно использует аэродром "Мачулищи" для агрессии против Украины. Здесь располагаются российские истребители Миг-31К, способные переносить и запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Регулярные взлеты этих самолетов непременно сопровождаются объявлением на всей территории Украины воздушной тревоги-до момента приземления борта. Взлеты часто происходят одновременно с поднятием в небо российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

В воскресенье, 26 февраля, на этом аэродроме, как сообщали СМИ, раздались взрывы. Извещали о возможном повреждении российского военного самолета неизвестной модели и снегоуборочной техники. Впоследствии стало известно, что поврежден ДРЛО А-50.

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