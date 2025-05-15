Дмитриев заявил, что Трамп со своей командой сделали невозможное возможным.

Президент США Дональд Трамп со своей командой сделали невозможное возможным. Такое заявление опубликовал специальный представитель российского правителя Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев на платформе Х, комментируя переговоры Украины и РФ в Стамбуле 15 мая.

При этом, кроме Трампа, он упомянул вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стива Уиткоффа.

По словам Дмитриева, если переговоры не будут сорваны в последнюю минуту, "это может стать историческим шагом к миру".

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"Несмотря на все препятствия/ожесточенное сопротивление - начнутся первые за три года прямые мирные переговоры между Россией и Украиной. Если не сойти с колеи в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру", - написал он.

Переговоры в Турции: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Анкару, заявил, что Россия отправила в Турцию "бутафорскую" делегацию. Между тем, по словам главы государства, от Украины в Турцию прилетела делегация самого высокого уровня. В ее состав вошли высокопоставленные чиновники Офиса президента, Министерства иностранных дел и представители всех разведок Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что российский правитель Владимир Путин точно не поедет на переговоры в Турцию. Это подтвердила и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Также она сказала, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, встреча в Стамбуле "ничем не завершится от слова "совсем", потому что Российская Федерация не настроена на переговоры, пока не достигнута патовая ситуация на фронте. По его словам, пока российские войска могут продвигаться, Российская Федерация не будет заинтересована в переговорах.

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