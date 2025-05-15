УНИАН делится впечатлениями о шестом пришествии культовой хоррор-франшизы "нулевых".

15 мая 2025 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Пункт назначения: Родовое проклятие" (Final Destination: Bloodlines). Почему это на данный момент лучший фильм культовой серии, наделившей целое поколение безграничным количеством фобий, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Первый фильм серии "Пункт назначения", вышедший на экраны в 2000 году, был создан американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом на основе неиспользованного сценария одного из эпизодов культового сериала "Секретные материалы". Хотя он получил довольно низкие оценки от критиков, зрители его оценили – фильм собрал в прокате почти 113 миллионов долларов, тогда как его производство обошлось в 23 миллиона долларов. Более того, "Пункт назначения" довольно быстро приобрел культовый статус, наделив целое поколение зрителей множеством фобий.

Вдохновившись успехом, кинокомпания New Line Cinema успешно эксплуатировала франшизу еще в течение десяти лет – далее у фильма было еще три сиквела (2003, 2006, 2009) и один приквел (2011). Помимо фильмов, во франшизу также входили новеллы и комиксы.

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В центре сюжета каждого фильма была группа молодых людей, и кого-то из них преследовало ужасное видение, которое предсказывало гибель большого количества людей в результате катастрофы. Герои пытались предупредить всех вокруг о предстоящей трагедии, и в результате часть персонажей отказывалась от опасного развлечения или путешествия. В последующие минуты катастрофа действительно случалась, а все те, кто не прислушивался к совету, погибали. Однако вскоре спасшиеся люди начинали сами погибать в странных и нелепых несчастных случаях. Герои пытались всячески перехитрить Смерть, но им это не удавалось (была лишь пара исключений).

В целом все фильмы были слабо связаны друг с другом. Больше всего связи прослеживалось в первом и втором фильмах, тогда как дальнейшие части в основном связывала только общая концепция.

О чем фильм

Хронологически основные события нового фильма происходят позже всех предыдущих, но также возвращают зрителей на 50 лет в прошлое, откуда, собственно, все и началось.

В центре сюжета – студентка Стефани Райес, которую в течение какого-то времени преследует один и тот же кошмар. В результате этого девушка плохо спит, и это сказывается на ее успехах в учебе и отношениях с окружающими. В конце концов, она решает поехать к своей семье, чтобы расспросить о своей нелюдимой бабушке Айрис – девушка верит, что та сможет положить конец ее страданиям, ведь именно ее она видит в своем кошмаре.

Постепенно героиня понимает, что Смерть преследует ее семью на протяжении последних 50 лет, а все то, что происходило в предыдущих пяти фильмах, таки связано между собой. Теперь ей предстоит разгадать тайну родового проклятия, чтобы спасти свою семью.

Создатели фильма и актеры

Режиссерами нового "Пункта назначения" стали Зак Липовски и Адам Стейн, которые в 2018 году вместе выпустили положительно оцененный критиками научно-фантастический триллер "Чудовища".

В основном в фильме собрали малоизвестных широкой публике актеров, среди которых – Кейтлин Санта Хуана (сериал "Флэш"), Тео Брионес (сериал "Чаки") и Ричард Хармон (сериалы "Убийство", "100").

Также в фильме снова появился Тони Тодд в роли владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта (и зрители наконец узнали о его происхождении) – это единственный персонаж, которого можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях франшизы. Роль в "Пункте назначения 6" стала одной из последних для Тодда, который скончался после продолжительной болезни в ноябре 2024 года.

Реакция на фильм

На старте фильм имеет удивительно высокие оценки от критиков – самые высокие среди всех предыдущих частей франшизы. И это при том, что критики вообще не любят давать высокие оценки фильмам ужасов – о дискриминации жанра в Голливуде уже давно ходят легенды.

Тем не менее, на данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков (на основе 75 рецензий). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Добавляя несколько удивительных эмоциональных слоев к жутким основам мифологии "Пункта назначения", "Родовое проклятие" гениально и точно выполняет ужасные сцены и превращает неизбежную гибель в безумную забаву", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Возможно, критики все же несколько погорячились с такими высокими оценками, но мы с уверенностью можем заявить, что это таки действительно лучший фильм в рамках всей франшизы – и он точно понравится ее фанатам.

Во-первых, "Родовое проклятие" наконец делает то, чего не хватало всем предыдущим частям – дает логическое объяснение, откуда все началось и почему Смерть преследует именно этих людей (хотя теоретически можно копнуть еще глубже – потенциал для сиквелов/приквелов еще точно есть). Так что теперь мы имеем не только набор безумных кровавых смертей в пределах одной сюжетной линии, но и обоснование связи между всеми предыдущими частями.

Во-вторых, фильм не изменяет себе, и снова заваливает зрителей очередной феерией безумных и порой забавных смертей, которые неизбежно отложат где-то там в их подсознании еще пару-тройку фобий. Поэтому возвращаясь из кинотеатра, вы точно будете оглядываться на каждое подозрительное потрескивание или мигание света – это ли не подлинная магия кино?

В-третьих, в фильме есть эстетически привлекательные сцены (хотя и отвратительных тоже хватает, поэтому особо впечатлительным зрителям все же стоит воздержаться от просмотра) – чего только стоит вступительная часть.

В-четвертых, большинству героев фильма хочется сопереживать, ведь откровенных негодяев в этой части нет – и особого драматизма добавляет тот факт, что все они являются членами одной семьи. В то же время фильм до последнего дает надежду, что, возможно, на этот раз героям все же удастся перехитрить Смерть и выжить, ну хоть кому-то из них.

ПС: Ну а очередному появлению дров на экране фанаты франшизы радовались не меньше, чем Тоби Магуайеру в последней части "Человека-паука".

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко