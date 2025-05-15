Отмечается, что, несмотря на мирные инициативы Трампа, цели России в войне мало изменились.

Россия накапливает силы на передовой в Украине для возможного нового наступления, направленного на захват большей части территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два американских официальных лица, знакомых с последними оценками США.

Один из источников отметил, что российские командиры "стремятся сформировать большую силу".

"Путин попытается захватить всю территорию, которую только сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить максимум возможного", - заявил второй источник.

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По оценкам США, в значительной степени силы России сдерживают возможности украинских беспилотников и эффективность ее минных полей, как на востоке Украины, так и в Курской области РФ, где украинские силы все еще сохраняют плацдарм.

Также отмечается, что, несмотря на мирные инициативы Администрации президента США Дональда Трампа, уже несколько недель оценки показывают, что цели России в войне мало изменились. Хотя на данный момент РФ также сталкивается и с рядом проблем при накоплении желаемых сил, говорится в публикации. Кроме того, как отметил один из источников, нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Наступление России: что важно знать

Напомним, накануне в Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки сообщили, что Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя в Украине. По-видимому, войска РФ готовятся к более масштабному наступлению.

В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" заявили, что россияне по сути уже начали летнее наступение.

"Сейчас оккупанты накапливают силы. Фактически летняя наступательная операция врага началась, и рассчитывать на то, что в ближайшее время будет перемирие, я бы не стал", - отметил спикер.

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