В Украине обвалились цены на молодую капусту: сколько сейчас стоит овощ

Несмотря на падение цен, капуста нового урожая поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем в прошлом году.

В Украине наблюдается тенденция к снижению цен на раннюю белокочанную капусту. Об этом сообщают специалисты профильного портала EastFruit.

"На сегодня капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорят специалисты.

Главной причиной стремительного падения цен считают сезонное увеличение предложения овощей нового урожая. Также сказывается относительно невысокий спрос на эту продукцию.

Видео дня

Специалисты отмечают, что в большинстве хозяйств нашей страны уже начали массовые отгрузки ранней капусты. При этом оптовые компании и розничные сети закупают небольшие партии, поскольку ранняя белокочанная капуста имеет довольно короткий срок реализации.

Несмотря на падение цен, капуста нового урожая поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем в аналогичный период 2024-го. Это связывают с довольно холодной весной.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan раннюю капусту отдают по 68,80 грн/кг.

В АТБ этот овощ можно купить по 49,89 грн/кг, но это цена со скидкой.

В Сильпо капусту продают по 78,30 грн/кг, но это также цена со скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

За последний год в нашей стране существенно подорожали некоторые продукты питания. Больше всего подорожали овощи и фрукты. Так, капуста подорожала почти в четыре раза - до более чем 49 грн/кг. Среди лидеров подорожания - масло подсолнечное и яйца. Более чем на треть увеличились цены на картофель, муку пшеничную и крупы гречневые.

Также сообщалось о стремительном подорожании свинины. Например, цены на свиной ошеек за месяц выросли на 20%, тогда как за год рост составляет почти 40%.

Вас также могут заинтересовать новости: