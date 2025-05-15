В то время, как Россия свободна в своих методах и действиях, Украина вынуждена сдерживаться, чтобы не нарваться на неадекватную реакцию США.

Украина до сих пор способна победить Россию в прямом военном противостоянии, но единственный способ, которым это возможно, саботирует непутевая дипломатия Дональда Трампа. Об этом на страницах издания The Hill пишут военные аналитики Джонатан Свит и Марк Тот.

Они признают, что Украина не имеет достаточного количества человеческих ресурсов и оружия, чтобы "в ближнем бою" выбить россиян со своей территории. Такая стратегия привела бы только к большому количеству жертв и играла бы на руку Кремлю в его стратегии войны на истощение.

По мнению аналитиков, чтобы победить Россию, Украина должна выиграть войну в небе, защитив собственный тыл и одновременно начав воздушную кампанию по уничтожению российского военно-промышленного потенциала в тылу и удушению российской логистики на фронте.

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Аналитики отмечают, что для реализации этого плана Украине, конечно, понадобится решительная поддержка Запада. В первую очередь, материально-техническая и разведывательная - больше самолетов, больше систем ПВО, больше ракет различной дальности. Критически важно, чтобы Украина была способна уничтожать российские материальные ресурсы не только на оккупированной территории, но и глубоко на территории самой России. И не только военные ресурсы.

"Задача и цель глубокой борьбы заключается в том, чтобы разрушить способность России вести войну, атакуя ее источники доходов (нефтеперерабатывающие заводы), военное производство и хранилища боеприпасов (дроны, боеприпасы, оружие), а также ее возможности глубокого удара (аэродромы, с которых запускаются российские бомбардировщики)", - объясняют аналитики.

Только лишив российскую армию ресурсов для продолжения боевых действий, Украина сможет начать широкое наступление на фронте, способное вызвать обвал российской обороны и быструю деоккупацию территорий без длительных ожесточенных боев.

Однако весь этот план, начиная с завоевания неба, срывает президент США Дональд Трамп, считают аналитики. Они отмечают, что попытки привлечь Путина к переговорам о прекращении огня не дают ничего, кроме затягивания времени. Это время Россия использует, чтобы производить новое оружие, замещая свои потери на фронте.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по оценкам украинских военных, под лозунги о переговорах Россия уже начала большое летнее наступление в Украине. Россияне накапливают ресурсы и активно штурмуют на ряде направлений.

В частности, на юге Украины самой сложной является ситуация на Новопавловском направлении. Там оккупанты рвутся к стыку административных границ Запорожья, Донецкой области и Днепропетровской области. Враг проводит массированные штурмы малыми группами пехоты, привлекая к этим атакам бронетехнику и мотоциклы.

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