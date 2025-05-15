В Украине на фоне дефицита дорожает прошлогодняя свекла: сколько стоит килограмм

Цены на свеклу уже в среднем на 36% выше прошлогодних.

В Украине продолжает дорожать прошлогодняя свекла. Торговая активность заметно увеличилась на фоне дефицита местных качественных овощей на рынке.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на данный момент производители уже продают свеклу по 25-33 грн/кг ($1,04-1,26/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка объясняют новый виток роста цен на свеклу активизацией спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей и исчерпыванием запасов качественного овоща.

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Таким образом, цены на свеклу в Украине уже в среднем на 36% выше прошлогодних. Отмечается, что стоит ожидать дальнейшего роста цен.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 38,90 грн/кг.

В АТБ прошлогоднюю свеклу можно купить по 31,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 35,20 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В Украине падают цены на ранние овощи. Дешевле, чем неделей ранее, продавался как прошлогодний картофель, так и урожая нынешнего года.

В то же время, на фоне заметного сокращения предложения начал дорожать репчатый лук и росли цены на огурцы.

Также на украинском рынке наблюдается резкое падение цены на раннюю белокочанную капусту.

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