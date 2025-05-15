Россияне снова выставили себя посмешищем.

Делегацию в Турции возглавляет не российское Министерство иностранных дел, потому что их роль заключается в том, чтобы "лаять из Москвы".

Так представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил на личные выпады официальной представительницы российского министерства Марии Захаровой в адрес президента Владимира Зеленского. Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство не впервые становится посмешищем:

"Вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента".

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины прибыл в Анкару. На переговоры, которые инициировал кремлевский правитель Путин, чтобы не соглашаться на перемирие, прибыла украинская делегация самого высокого уровня.

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Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать Путина лично, однако тот отправил вместо себя делегацию, в которую вошли заместитель главы МИД, заместитель министра обороны и начальник Главного управления Генштаба.

По прибытии украинский президент сказал, что состав российской делегации похож на "бутафорский". России очень не понравились его слова.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова выдала ряд оскорблений в адрес президента, заявив, что Зеленский якобы не имеет права так говорить о профессионалах своего дела.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком", потому что, мол, тот требовал присутствия Путина на переговорах в Стамбуле.

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