Делегацию в Турции возглавляет не российское Министерство иностранных дел, потому что их роль заключается в том, чтобы "лаять из Москвы".
Так представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил на личные выпады официальной представительницы российского министерства Марии Захаровой в адрес президента Владимира Зеленского. Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство не впервые становится посмешищем:
"Вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента".
Переговоры в Стамбуле
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины прибыл в Анкару. На переговоры, которые инициировал кремлевский правитель Путин, чтобы не соглашаться на перемирие, прибыла украинская делегация самого высокого уровня.
Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать Путина лично, однако тот отправил вместо себя делегацию, в которую вошли заместитель главы МИД, заместитель министра обороны и начальник Главного управления Генштаба.
По прибытии украинский президент сказал, что состав российской делегации похож на "бутафорский". России очень не понравились его слова.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова выдала ряд оскорблений в адрес президента, заявив, что Зеленский якобы не имеет права так говорить о профессионалах своего дела.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком", потому что, мол, тот требовал присутствия Путина на переговорах в Стамбуле.