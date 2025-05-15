Решающее значение может иметь выбор моющего средства.

Эксперт по уходу за тканями Венди Саладыга поделилась советами, как стирать спортивную одежду, чтобы она как можно дольше оставалась новой и свежей, пишет marthastewart.com.

"Изучение того, как правильно стирать спортивную одежду, является ключом к сохранению ее свежести, функциональности и долговечности", - говорится в публикации.

Как стирать спортивную одежду - советы

Отмечается, что решающее значение может иметь правильное моющее средство.

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"Поскольку спортивная одежда, как правило, удерживает пятна пота и запахи, я рекомендую стирать ее с помощью моющего средства, которое специально разработано для удаления и предотвращения накопления жира на теле", - посоветовала эксперт.

При этом указывается, что спортивные бюстгальтеры, леггинсы, спортивные шорты и многое другое, что можно отнести к спортивной одежде, стираются по-разному. Перед стиркой каждый предмет одежды стоит отделить, чтобы определить правильный метод, следуя инструкциям на этикетке. Вот что советует эсперт:

Как стирать спортивные шорты и леггинсы. Они сделаны из материалов, которые могут потерять свою эластичность и впитать запахи, если их стирать неправильно. Перед стиркой выверните леггинсы, шорты и компрессионное белье наизнанку. Это защитит ткань и обеспечит более глубокую очистку в местах скопления пота и бактерий. Обязательно застегните все молнии и стирайте в холодной воде, используя деликатный или активный режим.

Как стирать спортивные бюстгальтеры. Эластичная и поддерживающая структура спортивных бюстгальтеров может быть повреждена при неправильной стирке, что приведет к потере формы и снижению поддержки. Предварительно обработайте зоны потоотделения, налив на них небольшое количество жидкого моющего средства и дав ему впитаться. Также обработайте нижнюю часть и бретели и оставьте на 10-15 минут. Далее положите спортивные бюстгальтеры в сетчатый мешок для белья, чтобы предотвратить зацепление при стирке, и стирайте на деликатном режиме в холодной воде.

Как стирать рубашки, впитывающие пот. Эти ткани предназначены для отвода влаги от тела, но неправильная стирка может привести к накоплению, задерживая бактерии и запахи. Перед стиркой нанесите моющее средство непосредственно на подмышки и области, требующие особого внимания. Оставьте примерно на 10-15 минут. Выверните наизнанку и стирайте отдельно в холодной воде на деликатном режиме.

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