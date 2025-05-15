Базовый вариант средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину.

Население Украины к 2100 году может сократиться до 15,2 млн человек. При более негативном сценарии в стране останется менее 10 млн человек. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что базовый вариант средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину.

По расчетам ООН, население Украины может сократиться до 32 млн человек к 2050 году, если не будут приняты необходимые политические меры. Помимо этого прогнозируется нарушение соотношения возрастных групп. Уже с 2070 года количество пожилых людей в возрасте от 60 лет может превысить число трудоспособных граждан в возрасте от 18 до 59 лет - 11,1 млн против 10,9 млн человек.

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В KSE подчеркнули, что это означает критический уровень старения нации. Это приведет к давлению на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионного обеспечения.

По данным ООН, в 2021-2024 годах население Украины сократилось с 44,3 до 37,9 млн человек. Главной причиной является значительная эмиграция украинцев из-за войны.

Сколько людей проживают в Украине - оценка МВФ

Ранее Международный валютный фонд обнародовал оценку численности населения Украины и прогноз по ее дальнейшей динамике. Отмечается, что население Украины в 2025 году составляет 32,9 млн человек.

В МВФ подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество украинцев ежегодно уменьшалось. Например, в довоенный 2021 год в Украине насчитывался 41 млн жителей.

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