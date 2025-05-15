Актер-воин погиб в борьбе с оккупантами.

14 мая стало известно о гибели украинского телеведущего, участника "Дизель шоу" и военного Максима Нелипы. Он погиб еще 12 мая в борьбе с оккупантами.

Брат Максима подтвердил эту информацию и рассекретил, где Нелипа служил и чем занимался перед своей гибелью.

"Макс был не только шоумен, юморист, заядлый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТрО, потом в ВСУ. В последнее время он "выступал" в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаер-шоу для российских оккупантов. Вследствие работы его "творческого коллектива" в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов рашисты весело шагают на концерты Кобзона и КВН Маслякова", - написал Андрей Нелипа в своих соцсетях.

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Он добавил, что у Максима было звание старшего лейтенанта, а также недавно его назначили командиром роты.

"Спасибо, братик, ты в наших сердцах. Гордимся, тоскуем, помним", — добавил Андрей Нелипа.

Отметим, Максим Нелипа пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее известный украинский поэт Владимир Воликов погиб на фронте.

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