14 мая стало известно о гибели украинского телеведущего, участника "Дизель шоу" и военного Максима Нелипы. Он погиб еще 12 мая в борьбе с оккупантами.
Брат Максима подтвердил эту информацию и рассекретил, где Нелипа служил и чем занимался перед своей гибелью.
"Макс был не только шоумен, юморист, заядлый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТрО, потом в ВСУ. В последнее время он "выступал" в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаер-шоу для российских оккупантов. Вследствие работы его "творческого коллектива" в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов рашисты весело шагают на концерты Кобзона и КВН Маслякова", - написал Андрей Нелипа в своих соцсетях.
Он добавил, что у Максима было звание старшего лейтенанта, а также недавно его назначили командиром роты.
"Спасибо, братик, ты в наших сердцах. Гордимся, тоскуем, помним", — добавил Андрей Нелипа.
Отметим, Максим Нелипа пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.
Напомним, ранее известный украинский поэт Владимир Воликов погиб на фронте.