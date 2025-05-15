Курс гривни к евро установлен на уровне 46,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,38 грн за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,49/41,52 грн/долл., а евро - 46,46/46,47 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 15 мая подорожал на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составляет 46,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 45,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что сейчас отсутствуют угрозы для каких-то стремительных валютных изменений. По его прогнозу, основные колебания доллара и евро будут происходить в коридорах 41,4 - 41,8 гривни за доллар и 45,5 - 47 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: