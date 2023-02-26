Диверсанты смогли покинуть Беларусь после успешной атаки.

Российский военный самолет А-50У на аэродроме в Мачулищах (Минская область Беларуси) был атакован беларускими диверсантами с использованием двух дронов, сообщают монитаринговая группа "Беларускі Гаюн" и инициатива бывших беларуских милиционеров BYPOL.

"По информации "Беларускі Гаюн", сегодняшняя атака беларуских партизан на самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах была произведена при помощи двух дронов. … "Беларускі Гаюн" также обладает информацией, что силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами", – говорится в сообщении "БГ" в Telegram.

Глава BYPOL Александр Азаров в комментарии "Белсат" сообщил, что беларусы, которые организовали диверсию, успешно скрылись и находятся за границей.

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"Это были дроны. Участники операции – беларусы, участники плана "Перамога", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все ушли, пусть теперь ищут ветер в поле", – сказал он.

Взрыв на аэродроме в Мачулищах - что известно об атаке в Беларуси

Мачулищи – небольшой поселок в Минской области Беларуси, где расположены авиабаза и военный аэродром, активно эксплуатируемый российскими оккупантами. Россияне хранят тут свои истребители МиГ-31К (носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал"), каждый подъем которых в воздух сопровождается объявлением по всей Украине воздушной тревоги. МиГи часто поднимают в небо вместе с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Утром (по другой информации - еще ночью) 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" прозвучали взрывы. Вскоре стало известно, что был атакован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Инициатива BYPOL сообщила, что самолет получил серьезные повреждения и "точно уже никуда не полетит". Сообщалось, что повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

По информации "БГ", пострадал самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608 (бортовой номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05), который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Последний его прилет на беларускую территорию был 24 февраля.

По имеющейся информации, у воздушно-космических сил РФ есть всего 9 таких самолётов (из них 6 усовершенствованных). Стоимость такого самолета оценивают в 330 миллионов долларов.

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