Враг уже больше недели не дает возможность восстановить питание станции с резервной линии.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже больше недели получает питание, необходимое для выполнения основных функций ядерной безопасности, только с одной линии электропередач, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В агентстве напомнили, что резервная линия ЗАЭС напряжением 330 киловольт была отключена 7 мая. Таким образом, станция полностью зависит от единственной действующей линии напряжением 750 киловольт.

Отмечается, что повреждение произошло на подконтрольной Украине территории, но восстановить питание ЗАЭС с резервной линии пока невозможно из-за активных боевых действий.

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В МАГАТЭ напомнили, что шесть реакторов ЗАЭС остановлены с середины 2022 года, но они все еще нуждаются во внешнем питании для охлаждения топлива и минимизации риска аварии. До полномасштабного вторжения станция имела доступ к десяти линиям электропередач, что обеспечивало надежное внешнее питание.

"В течение войны внешнее энергоснабжение было главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Ситуация, к сожалению, в этом плане не улучшилась", - констатировал Гросси.

Сообщается, что команда МАГАТЭ слышала военную активность ежедневно в течение последней недели, в том числе и взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС, а во вторник, 13 мая, утром эксперты слышали стрельбу и, вероятно, дрон.

Запорожская АЭС - последние новости

7 мая в результате вражеского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередач.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации заявил о планах российских оккупантов готовить к запуску ЗАЭС для поставки электроэнергии в РФ.

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