Украину ждет сложная зима, однако она уже будет четвертой, тогда как для россиян это будет впервые.

Украина впервые с начала войны начала наносить удары по российской энергетике накануне зимы, хотя и имела техническую возможность это реализовать уже давно. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"До последнего мы не трогали объекты, которые по сути, являются гражданской инфраструктурой. Но в конце концов то, что называется, достало. Когда стало понятно, что россияне и на эту четвертую зиму особый акцент будут делать именно на то, чтобы наказать за сопротивление наше гражданское население. У них ключевая стратегическая задача этой зимы - это сломать наш тыл, и они будут разносить нашу энергетику практически под ноль. То есть у них вот четко стоит военная задача. Вот как взять Покровск, условно говоря", - сказал Дикий.

Он добавил, что среди российского народа последствия войны пока чувствуют только те, кто подписал контракт с армией РФ, и их семьи. В то же время большинство российского населения не понимает последствий полномасштабного вторжения в Украину.

"Этой зимой впервые рядовой россиянин наконец почувствует на себе хоть какие-то последствия действий своего правительства, своего диктатора. Теперь у них будет вырабатываться очень простая причинно-следственная связь, которой у них до сих пор в головах нет. Вот ты любишь своего царя, твой царь нападает на соседние страны, а из-за этого у тебя нет света. Этой осенью и этой зимой будем вырабатывать у россиян такие базовые представления о том, что каждый ответственен за то, что делает его страна", - добавил Дикий.

Удары по энергетике: важные новости

В начале ноября командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что Украина поразила 5 подстанций на территории РФ. Отмечалось, что удары наносились по населенному пункту Грязь Липецкой области.

Также местные паблики Донецка ранее сообщали об атаке беспилотников на регион. Отмечалось, что в городе прогремели взрывы, после чего в центре Донецка исчез свет.

