Одна из подстанций была поражена вместе с ССО.

Силы беспилотных систем (СБС) поразили 5 подстанций на территории РФ. Общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что удары наносились в населенный пункт Грязь Липецкой области. Одну из атак СБС провели совместно с Силами специальных операций (ССО).

"Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по страт. объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ", - добавил Мадяр.

Удары по российской энергетике: важные новости

Ранее командующий СБС "Мадьяр" анонсировал удары по российской энергетике. Также он отмечал, что российские граждане помогают Силам обороны Украины, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

1 ноября российские паблики сообщали об "аварийной ситуации в электросети" в Подмосковье. Местные жители сообщали об атаке беспилотников на регион накануне отключений света.

Тогда "Мадьяр" заявлял, что Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут. Также он отмечал тогда, что российские граждане прекрасно помогают украинским дронарям, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

