Бойцы охотились на реактивную систему залпового огня несколько недель.

Украинские морские пехотинцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Смерч", которая терроризировала жителей Николаевской и Запорожской областей. Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВС Украины.

"Операторы 426-го отдельного батальона беспилотных систем 30 корпуса морской пехоты выследили вражеский РСЗО "Смерч", который терроризировал жителей Херсонщины и Николаевщины. Морпехи охотились за вражеской системой несколько недель, и поймали ее непосредственно на огневой позиции", - рассказали в ВМС Украины.

Говорится, что морские пехотинцы координаты передали смежному подразделению Национальной гвардии Украины, бойцы которого филигранно уничтожили цель.

РСЗО "Смерч": что известно

Согласно открытым источникам, 9К58 "Смерч" - советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Подготовка к бою "Смерча" после получения целеуказания занимает три минуты, полный залп производится в течение 38 секунд. После стрельбы батарея готова к маршу за одну минуту, что позволяет оперативно выйти из-под удара противника.

Мощность залпа трех установок РСЗО "Смерч" по своей эффективности эквивалентна двум бригадам, которые оснащены ракетным комплексом 9К79 "Точка-У". Залп одной машины поражает цели на площади 67 Га, залп из 12 ракет 9М55К с кассетными осколочно-фугасными элементами - 40 Га. Залп батареи из шести БМ способен остановить продвижение мотострелковой дивизии.

В 2014 году РСЗО "Смерч" широко использовалась в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, в 2022 году - российской стороной во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Например, 27 и 28 февраля комплекс использовался оккупантами для обстрела кассетными боеприпасами по меньшей мере трех районов Харькова, а также Николаева и его окрестностей.

Есть несколько модификаций указанной установки. Экспортная стоимость РСЗО "Смерч-М", по данным на 2016 год, составляла примерно 12,5 млн долларов.

Уничтожение других вражеских целей

Как писал УНИАН, Военно-морские силы ВСУ уничтожили российский морской дрон, который обнаружили в территориальных водах Украины - в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства. Вражеский безэкипажный катер цель оперативно уничтожена. По мнению аналитиков, это новый тип беспилотника, на что указывает характерная надстройка в его задней части, где, вероятно, размещена камера и системы связи.

