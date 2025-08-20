В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили три человека.

Оккупанты ударили по прифронтовой Константиновке из реактивной системы залпового огня "Смерч", в результате чего три человека погибли, еще четверо ранены.

Как сообщила Донецкая областная прокуратура, попадания произошли по жилому сектору и местному рынку.

"В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - детализировали в прокуратуре.

Там добавили, что в городе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередачи.

Удары по Константиновке

Россияне время от времени наносят удары по этому прифронтовому городу. Один из самых масштабных ударов они осуществили в прошлом году в августе. Тогда враг попал в местный супермаркет. Тогда погибли два человека и было много раненых.

А в сентябре 2023 года россияне ударили по центральному рынку Константиновки. Тогда погибли 16 человек, десятки получили ранения. Оккупанты били по городу из С-300.

30 июля того года захватчики нанесли удар по Константиновке кассетными снарядами. Сообщалось, что пострадали трое местных жителей, в том числе 13-летний мальчик.

