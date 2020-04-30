Лаврова спросили о российском оружии на Донбассе - перевел стрелки на "контрабанду"

Лавров разъяснил слова президента РФ Владимира Путина о том, российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что на оккупированные территории Донбасса российское оружие попадает "контрабандой".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата".

"Насчет танков и артиллерии, везде и об этом мы говорим давно, везде, где есть конфликты, появляется контрабандное оружие", - сказал Лавров, отвечая на просьбу УНИАН разъяснить слова президента РФ Владимира Путина о том, российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

На уточняющий вопрос, какие страны, кроме России, поставляют в регион вооружение, Лавров ответил: "Кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно по всему миру – и Калашников, и артиллерийские системы производятся в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно".

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - подчеркнул Путин.