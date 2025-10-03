Кивисельг подчеркнул, что российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Этой зимой Россия, вероятнее всего, станет чаще бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Об этм заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, сейчас у Москвы больше ресурсов для нанесения подобных ударов, чем когда-либо. Кивисельг отметил, что в ближайшее время ход боевых действий в Украине вряд ли изменится существенно.

"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели РФ удастся добиться значительного прорыва", - поделился он.

Кивисельг подчеркнул, что российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины, так как они разочарованы военными неудачами Москвы.

"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения гражданской инфраструктуры Украины. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - предупредил глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Кивисельг добавил, что к действиям россиян по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует относиться серьезно. По его словам, оккупанты могут готовить масштабную диверсию на одной или сразу нескольких украинских АЭС, чтобы отвлечь власти Украины и международных партнеров.

"Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - объяснил Кивисельг.

В чем заключается новая тактика ударов РФ по энергетике Украины

Ранее директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что россияне наносят массированные удары по энергетическим объектам Украины, которые отвечают за распределение электричества в регионах. Он объяснил, что это приводит к отсутствию света в разных областях.

Харченко отметил, что враг атакует объекты инфраструктуры в разных частях Украины перед отопительным сезоном. Уже сейчас без света остались жители Сумской, Одесской и Черниговской областей, где сейчас критическая ситуация в энергосистеме.

