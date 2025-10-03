Александр Харченко отметил, что региональные распределительные сети не были готовы к атакам РФ.

Российская армия наносит массированные удары по энергетическим объектам, которые отвечают за распределение электричества в регионах, что приводит к отсутствию света в разных областях Украины.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Отмечается, что агрессор атакует объекты инфраструктуры в разных частях Украины перед отопительным сезоном. Сейчас без света остались жители Сумской, Одесской и Черниговской областей, где сейчас критическая ситуация в энергосистеме.

"Парадоксальная ситуация - электричества в целом сейчас хватает и генерационных мощностей более чем достаточно, как для этой погоды, а при этом существенное количество людей, порядка 120 тысяч (на момент, когда мы с вами разговариваем) не имеет доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети", - сказал Харченко.

Он пояснил, под ударом сейчас оказались региональные компании, которые население привыкло называть "облэнерго" - во многих регионах Украины враг атакует объекты инфраструктуры, находящиеся в управлении именно таких предприятий. Речь идет, по словам Харченко, о сотнях, тысячах небольших подстанций.

Если вспомнить 2023-2024 годы, рассказал специалист, то тогда россияне атаковали крупные объекты, принадлежащие, в частности, "Укрэнерго". Поражение одной подстанции приводило к тому, что без электричества оставались сразу несколько областей Украины.

"Сейчас ситуация другая. Они атакуют небольшие подстанции в 110, даже 35 киловольт, люди остаются без электричества. И очень часто для небольшого городка эта подстанция единственная. И, чтобы снова заживить городок, где живет 10-15 тысяч человек, надо восстановить работу этой станции. Сейчас мы видим, что, мягко говоря, недостаточно готовы именно региональные распределительные сети", - подчеркнул эксперт.

Из-за ударов, которые наносит оккупационная армия России, без электричества остаются десятки тысяч украинцев. В частности, 25 сентября россияне атаковали Черниговскую область, где без света остались сразу 30 тысяч потребителей.

Впоследствии стало известно, что в Чернигове и области, света будет еще меньше из-за введения более жестких графиков электроснабжения. Энергетики заявили, что вынуждены пойти на такой шаг из-за ухудшения ситуации в энергосистеме - сети перегружены, мощности недостаточно для одновременного обеспечения даже небольшого количества потребителей.

