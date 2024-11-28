Сообщений о пострадавших в результате атаки пока нет.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Луцке, сообщил в Telegram-канале городской голова Игорь Полищук.

"Есть несколько прилетов в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем права озвучивать, куда именно попали вражеские воздушные цели. Но есть отключение электроэнергии в части города", - сказал Полищук.

Сейчас, по словам мэра Луцка, пострадавших в результате атаки нет. Он также добавил, что из-за атаки в городе не работает электротранспорт.

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"Работаем с перевозчиками по максимальному выпуску автобусов для того, чтобы максимально перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем всю нашу критическую инфраструктуру - и "Луцктепло" и "Луцкводоканал" к альтернативным источникам электроэнергии: дизельные генераторы, другие источники электроэнергии. Сейчас принято решение о том, что школьники, которые учатся в первую смену, будут учиться в дистанционном формате. Открываем во всех школах и старостатах города "Пункты несокрушимости", - добавил Полищук.

Российская атака

Утром, 28 ноября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В 5.03 утра захватчики запустили "Калибры" по Украине. В ряде городов прогремели взрывы.

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