В пригороде – тела погибших в подвалах и на улицах. Оккупанты не позволяют их убрать.

Российские террористы разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр. Медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать.

Об этом в Telegram сообщил мэр Ирпеня 2014-2018 годов Владимир Карплюк.

Он отметил, что за город ведутся бои, продолжается эвакуация гражданских автобусами через мост возле Романовки в сторону Киева. Оккупанты обстреливают из разных видов оружия.

Во время атаки больницы российским захватчикам удалось похитить часть медикаментов, ранее ввезенных в рамках гуманитарной помощи. Но Ирпень не сдается.

В пригороде – тела погибших в подвалах и на улицах: "Оккупанты не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи".

"Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже являются эпицентром гуманитарной катастрофы... Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников", - отметил Карплюк.

Россия срывает все договоренности и цинично обстреливает ранее согласованные эвакуационные маршруты, не позволяя гражданам покинуть разрушенные города.

Кроме того, российская армия блокирует проезд гуманитарной помощи к временно захваченным ею населенным пунктам.

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