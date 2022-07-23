Во время утренних артиллерийских обстрелов Харькова россияне повредили здание Национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура - жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение - Национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины!", - написал он и опубликовал фото последствий обстрелов.
На кадрах можно увидеть многочисленные повреждения фасада здания высшего учебного заведения, выбитые окна.
Как писал УНИАН, в ночь на 23 июля и утром российские оккупанты продолжили наносить удары по Харьковщине.
В Харькове утром враг ударил по Основянском району, по области "прилеты" фиксировали в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районах. Известно о 1 погибшем и 5 пострадавших.
На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения.
Накануне Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.