Реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова, отмечают власти.

В ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить удары по Харьковщине.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове утром враг ударил по Основянскому району.

"По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние - легкое. Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения", - сообщил он.

По его словам, по области "прилеты" фиксировали в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районах.

"Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные тушили огонь своими силами", - сообщил Синєгубов.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникали несколько пожаров.

"К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены", - написал председатель ОВА.

Глава военной администрации подчеркнул, что реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова, и призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги.

Как писал УНИАН, Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.

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