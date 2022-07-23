В ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить удары по Харьковщине.
Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове утром враг ударил по Основянскому району.
"По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние - легкое. Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения", - сообщил он.
По его словам, по области "прилеты" фиксировали в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районах.
"Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные тушили огонь своими силами", - сообщил Синєгубов.
В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникали несколько пожаров.
"К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены", - написал председатель ОВА.
Глава военной администрации подчеркнул, что реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова, и призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги.
Как писал УНИАН, Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.
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