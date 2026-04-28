Россияне атаковали Кривой Рог, есть погибший и раненые: что было под ударами

Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Россия атаковала сегодня Кривой Рог Днепропетровской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Россияне атаковали Кривой Рог. Один человек погиб, пятеро ранены", – написал он.

Отмечается, что погиб 40-летний мужчина, а еще пятеро мужчин – 31, 32, 41, 45 и 57 лет – получили ранения. По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Видео дня

"Враг нанес несколько ударов. Повреждена инфраструктура", – сообщил Ганжа.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью и утром 28 апреля враг атаковал город ударными БПЛА. Отметил, что в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры.

Атаки на Кривой Рог - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия не впервые атакует Кривой Рог, эти атаки повторяются постоянно. В частности, зимой в результате ударов российских оккупантов часть города оставалась без тепла. Велись срочные работы по запуску котельных.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что подготовка, которую РФ осуществляет для реализации массированных атак по Украине, является довольно сложным процессом. Это касается как ударов "Шахедами", так и ракетных обстрелов.

По его словам, когда РФ запускает по Украине 700 "Шахедов", то делается это как минимум с 3-5 площадок. Такие дроны довольно большие – примерно три метра в высоту – а боевая часть весит минимум 50 кг. Беспилотники нужно доставить к точке запуска, заправить топливом, подготовить к полету. И сделать это сразу с несколькими сотнями БПЛА довольно непросто.

Добавил, что в случае с ракетами процесс еще сложнее.

Вас также могут заинтересовать новости: