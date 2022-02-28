Время играет не в пользу оккупанта, отметил бывший министр.

Министр обороны в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк уверен, что Россия уже потеряла инциативу в боевых действиях в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

"Эти два дня - все понимали, что это будет стратегическая пауза, она продолжается, но она продолжается слишком долго. И мы считаем, что инициативу они уже потеряли", - отметил Загороднюк.

По его мнению, от врага сейчас можно ожидать новых стратегий, но это уже не изменит ситуацию.

"Ясно, что их вооруженные силы по готовности и близко не стоят с нашими. Понятно, что они бросили свои силы, которые они могли выделить. И они не сработали. Главная новость, которую мы получили – очень тяжело им, они пытаются мобилизовать сейчас Беларусь. А мы из Беларуси, из разных источников получаем информацию, каким образом это происходит. Действительно, мы стоим на пороге включения Беларуси в общее российское наступление. Но очень серьезное противодействие этому оказывает общество, поэтому до сих пор этот вопрос не окончательный", - отметил экс-министр.

Загороднюк обратил внимание на то, что сейчас Украина постоянно получает помощь из-за рубежа, предоставление которой скорее всего не закончится, пока мы не победим.

"Идут непрерывно грузы. Мы понимаем, что у нас есть запасы, чтобы держаться дальше. Поэтому время играет не на них. Логистику они не отстроили, она в них полностью провалена... То есть сейчас они окажутся в ситуации без поддержки основной базы, а на местных продуктах, топливе – не продержатся", - сказал он.

Загорднюк отметил, что россияне могут бросить свои большие резервы, чтобы количеством перебить украинскую оборону, но украинская армия уже в состоянии справиться и с этими резервами.

"И обстрелами нашу волю не сломишь. Они могут это делать, (об обстрелах в Волновахе , Счастье, Харькове - Ред.), но это не изменит ход событий", - подытожил Загороднюк.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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