По словам президента, Украина должна ожидать осложнения ситуации с безопасностью и быть готовой к этому каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова.

Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, полный текст которого размещен на сайте главы Украинского государства.

Разговор состоялся 14 июня.

Читайте такжеНа Донбассе погиб боец ВСУ со Львовщины

«Если возвращаться к России, они говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021» (совместные военные учения России и Беларуси - УНИАН), учения, вы проводите - не "ЛДНР", не ОРДЛО, это вы (Россия - УНИАН) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь - по той информации, которую мы получаем - отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое», - заявил он.

По словам Зеленского, Украина должна ожидать осложнения ситуации безопасности и быть готовой к этому каждый день. «Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021», - добавил президент.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров