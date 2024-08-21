Аналитики отмечают, что Украина расширила фронт. В этой игре выигрывает сторона с большими ресурсами.

Россия стремится превратить унизительное для себя вторжение Украины в Курскую область в военную выгоду.

Как пишет The New York Times, через две недели после внезапного нападения Украины российские войска оправились от первоначального шока и пытаются использовать развернутую войну для своего преимущества на поле боя. Укрепившаяся линия фронта в Курской области России стала основой следующей фазы битвы с большими политическими ставками для обеих сторон.

Правитель России Владимир Путин пообещал дать решительный ответ на первое вторжение на российскую территорию после Второй мировой войны. Но пока что реакция была сосредоточена на сдерживании вторжения. Возникает вопрос, чем готова рискнуть истощенная российская армия, чтобы изгнать украинцев, или способна ли она это сделать?

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Россия не предусмотрела атаку

Непредвиденное вторжение под Курск выявило продолжающиеся провалы российской разведки, а также отсутствие у Москвы боеспособных резервов в войне, которая ведется на фронте протяженностью 750 миль. Быстрые успехи Украины также перевернули глобальное представление о медленном, но неудержимом марше России к победе в войне на истощение.

По мере продвижения украинских сил видеозаписи капитуляции групп российских солдат-срочников и пограничников шокировали многих в России, пошатнув нарратив Путина о том, что война в Украине ведется далеко с помощью хорошо оплачиваемых, решительных добровольцев.

Тем не менее, битва в приграничных регионах России остается на начальной стадии, и нынешние темпы вторжения на Курск дают Путину время, чтобы откалибровать свой ответ. Аналитики считают, что вместо того, чтобы ослабить контроль Кремля над властью, вторжение может в конечном итоге заставить больше граждан России сплотиться вокруг флага.

"Вторжение на Курск - это, безусловно, удар по репутации Кремля", - заявила российский политолог Татьяна Становая. Но, по ее словам, это "вряд ли повлечет значительный рост социального или политического недовольства среди населения, а также не приведет к восстанию элиты".

Гамбит может стать ловушкой

В военном плане, с российской точки зрения, гамбит Киева также создал возможность для дальнейшего истощения собственных ограниченных сил Украины и достижения успехов на других участках фронта. Это может превратить кратковременную политическую победу президента Украины Владимира Зеленского в стратегическое поражение, считают российские военные аналитики. Курская операция, которую сначала провозглашали блестящим военным ударом, может стать ловушкой для украинской армии, говорят они.

"Вторжение под Курск лишь расширило и продолжило войну на истощение, в которой Россия имеет преимущество в ресурсах", - сказал Василий Кашин, политолог из московской государственной Высшей школы экономики, который изучает политические последствия российской войны.

Среди вариантов для российских генералов, по словам аналитиков, попытка собрать подавляющую новую силу, чтобы уничтожить украинский плацдарм на Курщине, или использовать свое преимущество в авиации и артиллерии, чтобы постепенно направить силы на отступление.

На реализацию обеих этих стратегий могут потребоваться недели или даже месяцы, и они будут происходить за счет других участков фронта, отражая реальность войны, где ни одна из сторон не имеет достаточно ресурсов, чтобы заставить своего противника прекратить боевые действия.

Сам Путин, которому приходится уравнивать политическую цену потери российской территории с ценой призыва новых солдат, мало намекал на свою стратегию. Во вторник он посетил провинциальную фабрику сладостей, осматривая упаковки яблочных конфет без сахара. Спокойствие этой сцены резко контрастировало с первыми днями вторжения на Курск, когда Путин был разъярен на подчиненных и обещал решительный ответ войскам Киева.

Аналитики все еще оценивают, как и почему российские силы оказались настолько неподготовленными 6 августа, когда украинские подразделения перешли границу. Они отбросили плохо снаряженных и неопытных российских призывников, посланных охранять этот участок фронта, и продвинулись на десятки миль на территорию России.

Некоторые аналитики считают, что российское командование не направило значительных сил в этот район, поскольку он не имел очевидного военного значения.

"Атака ударила по пустоте", - сказал Дмитрий Кузнец, военный аналитик российского независимого информационного издания Meduza.

Другой российский военный эксперт, Руслан Пухов, считает, что российское руководство также могло быть погружено в самодовольство переговорными инициативами, которые Киев предложил этим летом.

После первой недели боев Украина заявила, что контролирует почти сотни квадратных км российской территории и взяла сотни пленных.

Но из-за того, что украинские линии снабжения стали напряженными, а Россия стянула подкрепления, темпы продвижения значительно упали на второй неделе. Большинство военных аналитиков считает, что Украине больше не под силу взять никакие стратегические цели, такие как Курская АЭС или Курск.

Эти аналитики считают, что Россия сейчас сосредоточила достаточно сил в Курске, чтобы в значительной степени сбить захватчиков в том же типе позиционной войны, что наблюдается на других фронтах войны.

Как Путин спасает Курск

Для противодействия вторжению российское командование полагалось на сочетание военнообязанных, добровольцев из подразделений, которые формировались в тылу на момент атаки, и подобранных опытных подразделений из относительно спокойных участков фронта в Украине, сказал Кузнец.

Например, черноморская пехота России была переброшена в Курск из Херсонской области Украины, где фронт долгое время шел по реке Днепр. Другие части начальных сил реагирования "Курск" прибыли из Запорожской и Харьковской областей, где фронт почти не двигался за несколько недель, сообщил российский военный аналитик Валерий Ширяев.

Кузнец сказал, что хотя у Путина есть время для планирования удара по украинцам в Курской области, он не может позволить, чтобы российская территория бесконечно находилась в руках ВСУ.

Власти косвенно признали, что борьба за вытеснение украинцев может длиться неделями или даже месяцами, выдвигая идею о предоставлении финансовой помощи беженцам из оккупированных районов Курской области для переселения в другие части России.

"Если Украина надеялась, что шок от атаки приведет к тому, что россияне потеряют веру в перспективу войны, то этого не произойдет. Скорее всего, это приведет к гневу и признанию того, что война была неизбежна", - сказал аналитик Кашин.

Наступление на Курскую область таки выявило недостатки российской стратегии ведения длительной войны, в основном с участием добровольцев, заманившихся постоянно растущими оплатами.

Эта стратегия позволила России в основном компенсировать свои потери в Украине, не прибегая к еще одному раунду непопулярной мобилизации. Но это также означало, что потока добровольцев было недостаточно для создания стратегических резервов, способных ответить на новый кризис.

РФ не уходит с Донбасса

Сформировав силы реагирования, российское военное командование пока оставило нетронутым один участок фронта. По мнению аналитиков, ни одно из подразделений, которые сейчас воюют под Курском, не прибыло из Донецкой области на востоке Украины, где Россия сейчас ведет наступление.

С момента вторжения под Курск российские войска только ускорили свое наступление на стратегический донецкий опорный пункт Покровск. В последние дни они достигли успехов и в других районах восточной Украины, где шли самые жестокие битвы войны.

Украинское правительство заявило, что перебросило некоторые подразделения с линии фронта для поддержки вторжения на Курск, потенциально способствуя продвижению России.

"Хотя долгосрочное влияние вторжения на Курск остается неясным, можно сказать, что оно расширило фронт, заставив обе стороны еще больше растянуть свои ограниченные силы. В конце концов, расширение войны на новые территории со временем отдаст предпочтение стороне с большими ресурсами. С тройным населением и большей промышленной базой этой стороной остается Россия", - подытожило издание, ссылаясь на российских аналитиков.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

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