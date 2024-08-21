Россия сняла часть подразделений из Запорожской области и из района Часового Яра.

За чуть больше, чем две недели, Силы обороны Украины смогли занять большую территорию, чем россияне смогли захватить за последние полгода в Донецкой области.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров. По его словам, из-за этого россияне вынуждены перебрасывать часть своих подразделений на это направление как непосредственно с линии боестолкновения, так и из резервов, которые должны были отправить на фронт.

"Есть информация, что перебросили подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области. И не сами те подразделения, которые принимали участие в боевых действиях в Часовом Яру, а резервы, которые должны были зайти в Часов Яр на ротацию. Это не сняли с фронта, но это те, кто должны были зайти и усилить. А учитывая их стиль ведения войны, мы понимаем, что им нужно постоянное привлечение определенных свежих подразделений, ведь люди любят у них быстро заканчиваться", - пояснил Крамаров.

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Он также прокомментировал угрозу того, что Россия может сформировать ударный кулак и выбить украинские силы не только с Курщины, но и оккупировать часть территории Сумской области.

"Если мы там сразу, а насколько мне известно - сразу же, готовимся и к обороне. Это было известно еще после первой недели, что на некоторых позициях мы готовимся к обороне для того, чтобы не допустить в будущем переноса боевых действий на территорию Сумщины", - добавил Крамаров.

Он отметил, что России нужно время, чтобы собрать этот кулак - подтянуть как резервы, так и технику. За это время Украина может не только занять более выгодные для обороны рубежи, но и расширить зону влияния в Курской области.

Ситуация в Курской области: последние новости

По данным Bild, Кремлю не удается остановить украинское наступление в Курской области, и сейчас ВСУ начинают битву за следующий крупный российский поселок - Кореневское. По мнению аналитиков, потеря этого поселка для репутации Владимира Путина будет еще хуже, чем потеря Суджи.

Между тем в разведке Великобритании сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

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