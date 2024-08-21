Привлечение людей из этих ранее высокоприоритетных областей свидетельствует о недостатке личного состава.

Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X, ссылаясь на отчет российского расследовательского издания "Важные истории". Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

Как отмечается, туда вошли операторы РЛС раннего предупреждения и специалисты, которые работают с тяжелыми бомбардировщиками дальней авиации.

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По данным британской разведки, привлечение людей из этих ранее высокоприоритетных областей свидетельствует о недостатке личного состава. Их использование не по назначению, а в качестве пехоты также может снизить возможности России по возвращению своих утраченных территории.

"Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки своего подхода к масштабной изнурительной войне против Украины. Высокие показатели потерь, возникающие в результате этого, означают, что России необходимо постоянно пополнять личный состав пехоты на передовой, что почти наверняка продолжит ограничивать способность России формировать подразделения с высоким потенциалом", - считают в Британии.

"Космическая пехота" РФ - что известно

Военное руководство в России не снимает для Курской области подразделения с Донбасса, а пытается привлекать другие ресурсы, в частности, сейчас формирует "космическую пехоту", сказал военный эксперт Олег Жданов

"РФ пытается разделить процессы в Донецкой и Курской областях, сделать их параллельными... Из Донецкой области ни одного солдата, ни одного танка к сожалению они не сняли. И, я так понимаю, они не собираются снимать. Они у себя собирают все что угодно для Курской области. Сегодня даже услышал новое название - космическая пехота. Это ВКС формирует мотострелковый полк. Это вообще алогичное действие, что летчики и противовоздушные силы формируют мотострелковый полк. Но не снимают ни одного полка, ни одной бригады с Донецкого направления", - сказал военный эксперт.

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