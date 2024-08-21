Большинство людей на подконтрольной Украине территории Курщины - это пенсионеры.

Действия украинских властей на захваченной части Курской области демонстрируют, что Украина является ответственной страной.

"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, ... получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций", - пояснил в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает "Укринформ".

Как рассказал глава МВД, бойцы ВСУ дают им свой запрос, а они передают защитникам через полицию и ГСЧС все необходимое для этих людей.

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"А это - люди, 90% их - в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", - добавил Клименко.

Операция в Курской области

ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории.

В Институте изучения войны отмечают, что украинские войска продолжают достигать успехов, но это происходит уже не так быстро, как раньше.

Недавно в сети появились сообщения о том, что Силы обороны разгромили российских морпехов в Кореневском районе, возле населенного пункта Каучук.

СМИ пишут, что оккупационные войска получили от Владимира Путина указание освободить Курскую область до 1 октября.

При этом отмечается, что их задача - сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе, прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений на фронте, кроме указанных.

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