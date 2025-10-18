В результате атаки есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска впервые нанесли удар авиабомбой по городу Лозовая Харьковской области. Она преодолела расстояние в ориентировочно 130 километров.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что, по предварительным данным правоохранителей, удар по Лозовой был нанесен управляемой авиационной бомбой новой модификации – УМПБ-5Р (реактивного типа).

Россияне атаковали частный сектор в Лозовой 18 октября около 17:40. В результате обстрела были повреждены дома и хозяйственные постройки.

"Пострадали пять человек: три женщины и 39-летний мужчина получили ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию", – рассказали в прокуратуре.

Лозовую могли атаковать с временно оккупированной территории.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют Украину различными средствами поражения. Враг применяет для атак дроны, авиабомбы, различные ракеты.

Ночью 17 октября российские захватчики нанесли массированный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о более 10 попаданиях по объектам инфраструктуры, возникли пожары. В результате атаки без электроэнергии остались 22 населенных пункта Криворожского района.

