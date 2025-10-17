Россияне били по объектам инфраструктуры.

Российские оккупанты ночью ударили по объектам инфраструктуры Кривого Рога (Днепропетровская область), есть более 10 попаданий на объектах инфраструктуры, возникли пожары, заявил глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

"Ночью враг массированно атаковал "Шахедами" Кривой Рог. В области и в небе над Криворожьем работало ПВО - было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания. В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий и на объектах возникли пожары", - написал он в Telegram.

По его словам, работают все оперативные службы, пожары были ликвидированы на всех локациях. Отмечает, что обошлось без потерь.

Видео дня

Вилкул сообщил, что без электричества остались более 22 населенных пунктов Криворожского района. "Энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит - но на линию для замены направлен автобус", - добавил он.

Также рассказал, что в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии и БПЛА Никополь и Покровскую громаду. "Пострадали женщины 69 и 89 лет. Повреждены 3 многоквартирных дома, 4 частных дома и 3 авто", - написал Вилкул.

Последние удары врага по Украине

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 октября, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал об атаке врага по Украине, в которой враг задействовал кроме 320 ударных БПЛА типа "Шахед" и "Гербера" еще и 36 ракет, прежде всего 28 баллистических.

Он отметил, что атака врага направлена по энергетике, по местам добычи газа, распределительным станциям. При этом добавил, что россияне продемонстрировали свои намерения - лишить Украину в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах.

В частности, были атакованы объекты газодобычи в Полтавской области. После этого их работу пришлось приостановить.

