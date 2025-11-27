Ракета предназначена для использования как с наземных платформ, так и с кораблей.

Компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow,проходившей в ОАЭ, представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Об этом пишет издание Дифенс Экспресс.

Отмечается, что эта дальнобойная ракета предназначена для уничтожения легко- и бронированной техники, командных машин, машин радиолокационной разведки, командных пунктов, самолетов на аэродромах, пусковых установок ракетных комплексов и тому подобное.

"Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг - то есть речь идет о попытке вписаться в "тренд" на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния", - пишут аналитики.

Видео дня

По их словам, что касается других тактико-технических характеристик ракеты, то она имеет длину в 3,15 м, размах крыльев в 2,5 м, скорость до 600 км/ч и максимальную высоту полета до 11 500 м.

Отмечается, что ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей. Типичная контейнерная пусковая установка для этого комплекса вмещает девять крылатых ракет LCCM Mk2. Известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания. Эксперты пишут:

"Впрочем, эта новость не ограничивается только тем фактом, что в мире появилась еще одна дешевая крылатая ракета - внимание привлекает ее производитель, E-System Solutions, заявленный как "белорусская-эмиратская компания".

В то же время одним из российских пропагандистских ресурсов компания E-System Solutions позиционируется как "недавно основанная специалистами из РБ и ОАЭ" и которая "до сих пор не демонстрировала заметных успехов".

"Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта "украинского театра военных действий", не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов. А публичную демонстрацию можно объяснить желанием бросить "пыль в глаза" - мол, это совместная белорусско-эмиратская разработка и РФ тут ни при чем", - добавили аналитики.

Новости о производстве оружия

Немецкая оружейная компания Rheinmetall получила заказ на поставку нескольких сотен барражирующих боеприпасов HERO от одной из стран НАТО. Общая сумма сделки оценивается в более чем 100 млн евро. Поставки начнутся в первом квартале 2026 года и продлятся весь год.

Производство боеприпасов будет осуществляться в Италии на предприятии RWM Italia при поддержке партнера UVision Air Ltd. Заказанные боеприпасы имеют новейшие противотанковые боевые части, которые разработала Rheinmetall.

Вас также могут заинтересовать новости: