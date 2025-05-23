РФ хочет создать 'буферную зону' в 15-20 километров в двух областях: СМИ раскрыли детали

Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не имеет планов сворачивать боевые действия, утверждают несколько источников.

Российский правитель Владимир Путин решил продолжать наступление в 2025 году. Он хочет создать так называемую "буферную зону" глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Пока что Путин убежден, что дела у его армии на фронте идут хорошо, а в войне на истощение он вполне может перестоять Украину.

В 2025 году, как пишет издание, россияне планируют набрать на контрактную службу примерно 343 тысячи человек. Это пополнение, даже учитывая текущие потери оккупационной армии, позволят ей поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий как минимум до конца года. У россиян есть серьезные проблемы с бронетехникой, но они смогли повсеместно заменять ее на мотоциклы, квадроциклы и багги.

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По состоянию на сейчас Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не имеет планов сворачивать боевые действия, утверждают несколько источников издания в Силах обороны.

В течение летне-осенней наступательной кампании противник планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач:

захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их админграницах;

формирование так называемой буферной зоны глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

Один из собеседников уточнил, что в случае успехов на этих направлениях враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Источники прогнозируют, что во время летне-осенней кампании Путину не удастся существенно усилить свои позиции на поле боя. Способность РФ выйти на админграницы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца этого лета или даже до конца года собеседники считают нереалистичной.

Заявление Путина относительно "буферных" зон - подробности

Как сообщал УНИАН, 22 мая инициатор войны против Украины Владимир Путин поручил создать вдоль границы Украины и РФ так называемую "буферную зону безопасности".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что заявление Путина о "буферной зоне" доказывает наглядно, что именно Путин и Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них надо усиливать давление всех форм для того, чтобы принуждать РФ и Путина к миру и полному длительному прекращению огня.

14 мая пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб сообщил, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь украинской территории на Харьковщине.

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