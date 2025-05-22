Олег Давыгора, Инна Андалицкая

Тихий отметил, что эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий.

Нынешнее заявление президента РФ Владимира Путина о буферной зоне доказывает, что именно российский диктатор является первопричиной войны в Украине. Такую позицию Министерства иностранных дел Украины озвучил спикер ведомства Георгий Тихий в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что в агрессивных заявлениях Путина нет ничего нового.

"Но конкретно сейчас, во время, когда Соединенные Штаты Америки, европейские партнеры, Украина призывают к мирному процессу, к полному длительному прекращению огня на 30 дней и более, такие заявления от российского диктатора очень показательны. Они демонстрируют всему миру, что это лицо является единственной причиной или, как они говорят, первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается", - сказал спикер.

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Тихий отметил, что эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них надо усиливать давление всех форм для того, чтобы принуждать РФ и Путина к миру и полному длительному прекращению огня.

А то, что касается буферных зон, как заявил Тихий, "на территории России может быть буферная зона". Он добавил:

"Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию".

Глава МИД Украины Андрей Сибига также прокомментировал заявления президента РФ.

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"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучат на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира. Эти новые агрессивные заявления четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. Ему нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", - написал он.

Заявление Путина о буферной зоне

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной. По его словам, российские войска уже решают эту задачу, пишут росСМИ.

О перспективах создания "буферной" или "санитарной" зоны Путин говорил уже неоднократно, в частности до вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Ее создание объяснялось необходимостью обезопасить российские приграничные районы от обстрелов.

Еще в марте президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Париже на встрече лидеров стран по поддержке Украины, заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, граничащие с РФ.

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Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине в кратчайшие сроки. Но сейчас он признает, что добиться прекращения огня не так уж и просто.

Издание The Washington Post пишет, что разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая показал, что завершение войны в Украине не предвидится. Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отойти от участия в переговорах.

В сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не готова к реальному прекращению войны без давления мира этого не изменить.

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