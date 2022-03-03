Большинству из них звание присвоено посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания "Герои Украины" 15 защитникам.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, назвав этих героев.

Звание присвоено старшему лейтенанту Максиму Билоконю (посмертно), который принимал участие в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Подполковнику Александру Капичуну (посмертно), благодаря героическим действиям которого удалось остановить колонну врага, уничтожить технику и вражеских солдат.

Солдату Александру Лукьяновичу (посмертно), который во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника и получил смертельное ранение в результате авиационного удара.

Младшему сержанту Михаилу Несульному (посмертно), который погиб в ближнем бою с противником, когда эвакуировал людей.

Солдату Андрею Никончуку (посмертно), защищавшему Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

Лейтенанту Виталию Сапилу (посмертно), который командовал танковым взводом и обезвредил три десятка единиц техники врага и погиб во время авиаудара.

Главному сержанту Алексею Синюку (посмертно), который оборонял Чернигов и уничтожил два вражеских БМП и захватил танк, однако погиб от авиаудара.

Лейтенанту Владиславу Украинцу (посмертно), который прикрыл отход своих при наступлении врага.

Майору Степану Чабану (посмертно), который пилотировал Су-27 и отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Майору Игорю Михальчуку, который руководил подразделением танкового батальона и уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Полковнику Сергею Мусиенко, который руководил подразделением ракетных войск и артиллерии и нанес сокрушительные удары по противнику на харьковском направлении.

Лейтенанту Евгению Пальченко, который руководил взводом танков и прикрыл выход бригады из окружения.

Майору Владиславу Прокопенко, который руководил танковым батальоном и вывел личный состав и технику из окружения без потерь.

Подполковнику Павлу Федосенко, руководителю подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова.

Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху за героическое участие в обороне Херсона.

"Все 40 миллионов, как эти 15 Героев. Слава Украине", - завершил президент свою речь.

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