Посольство США отреагировало на убийство медика на Донбассе, осудив непрерывную жестокость возглавляемых РФ сил

В посольстве также отдали дань «героизму многих украинцев, которые лишились жизни и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии».

Посольство США в Украине отреагировали на убийство военного медика 13 июля, осудив агрессию возглавляемых сил РФ на Донбассе.

«Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе», — заявление посольство опубликовало в Facebook.

В посольстве также отдали дань «героизму многих украинцев, которые лишились жизни и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии».

Заявление посольства США было обнародовано до сообщения Офиса президента, в котором на убийство медика на Донбассе отреагировал Владимир Зеленский.

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«Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны», — отметил президент.

Зеленский также добавил, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима «тишина» открывают огонь по белым касках и медикам.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцевое эвакуационная группа попала в засаду. Боевики применили стрелковое вооружение, практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы.

В результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, а еще один — боевое травмирования.

Завершить эвакуацию тела не удалось, поскольку боевики продолжили обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля прокуратура Донецкой области начала расследование по факту гибели украинского военного медика на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков так называемой «ДНР».

Всего 13 июля в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных, еще двое травмировались.

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