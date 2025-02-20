Связь в украинской армии осталась на уровне 2022 года, говорит Александр Карплюк.

Часть помощи Украине от Соединенных штатов просто невозможно заменить. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Александр Карплюк (Серж Марко), военнослужащий батальона беспилотных систем 59 штурмовой бригады СБС.

"У нас есть Himars, которые делаются в США. У нас есть ракеты к ЗРК Patriot, NASAMS. Много оборудования к F-16, мы это заменить никак не сможем. Мы не сможем заменить Starlink. Мы все подсели на Starlink и это очень плохо. Ведь Starlink - это очень простая и удобная вещь", - сказал Карплюк.

Он добавил, что украинские системы БпЛА и РЭБ развивали свою связь, ведь это было необходимо для выполнения боевых задач. Так же это делали оккупанты.

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"А именно связь у бригад осталась на уровне, который был в 2022 году. Если нам сейчас Илон Маск отключит Starlink, то это станет большей проблемой, чем даже отсутствие Himars. Это даже вопрос не в самом средстве. А в том, что мы очень потеряем в координации. Мы многое делаем эффективно именно благодаря Starlink", - добавил Карплюк.

Помощь от США: что известно

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что от Украины "эквивалент полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов" за американскую помощь Киеву. Впоследствии Зеленский прокомментировал это заявление. Он сказал, что с начала полномасштабной войны помощь США для Украины составила около 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд долларов поступлениями в бюджет, что не соответствует заявлениям Трампа.

На подобные заявления от США отреагировал и советника руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что Европа предоставляет Украине больше помощи, чем США.

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